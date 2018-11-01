1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин сделал в городе 27 закладок с психотропом, милиция задержала его во время обустройства очередного тайника. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Задержали мужчину 28 октября при попытке сделать тайник с наркотиком в районе Сморговского тракта. Сотрудники милиции обнаружили у него обернутый изолентой пакет с 3 г порошка. Во время задержания и изъятия закладки мужчина попытался выбросить сверток. "В районе улицы Щедрина и Сморговского тракта было обнаружено и изъято еще 27 тайников-закладок с веществом белого цвета. Из них 20 по 3 г каждая и 7 - по 5 г, - рассказали в ГУВД. - Исследование, проведенное специалистами Госкомитета судебных экспертиз, показало, что порошок содержит пара-метилэфедрон (мефедрон)".

При обыске дома задержанного оперативники обнаружили и изъяли фасовочные материалы, а также электронные весы. Известно, что мужчина работал на российский интернет-магазин по продаже наркотиков.

В отношении 32-летнего жителя столицы Центральным (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 с конфискацией имущества или без конфискации.-0-