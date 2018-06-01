Минчанин угнал у соседа машину

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сосед угнал машину, пока ее хозяин спал, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД столицы Екатерина Добровольская.

В Первомайское РУВД Минска поступило заявление от жителя района об угоне транспортного средства. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска удалось найти злоумышленника и установить обстоятельства совершенного преступления.

5 мая в квартире дома по улице Беляева два соседа распивали спиртные напитки. Накануне один мужчина просил у второго машину во временное пользование, однако получил отказ. Изрядно выпив, хозяин автомобиля уснул, а его товарищ воспользовался ситуацией, похитил ключи от авто и поехал забирать свою супругу с работы. Доехать до места назначения мужчине помешали сотрудники ГАИ, которые привлекли его к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде. А позже установили и то, что машина числится в угоне, так как к тому времени ее хозяин уже проснулся, обнаружил пропажу и сообщил в милицию.

Угонщиком оказался 36-летний неработающий житель столицы, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 ("Угон транспортного средства или маломерного водного судна") Уголовного Кодекса Беларуси. Теперь злоумышленнику может грозить ответственность в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.-0-