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Минчанин в соцсети предлагал мужчинам заработать на интим-услугах

Происшествия 20.07.2018 | 12:20
Фото из архива
Фото из архива

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин в соцсети за деньги предлагал мужчинам заработать на интим-услугах женщинам. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Московского района Минска.

Прокуратурой Московского района Минска в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего минчанина. Он обвиняется по ч.2 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно) и ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно в крупном размере). Расследованием установлено, что житель Минска с начала июня 2017 по май 2018 года размещал в соцсети "ВКонтакте" объявления о найме на работу. Под предлогом оказания посреднических услуг по трудоустройству, не намериваясь выполнить принятые на себя обязательства, он завладел деньгами 19 человек на общую сумму свыше Br2,3 тыс. Мужчина нигде не работает и ранее дважды судим.

Минчанин создавал фейковые страницы в социальной сети. "Там он размещал объявления с предложением работы, при этом ее характер и суть не указывались. Когда с мужчиной связывались, то он пояснял, что является сотрудником организации, которая занимается оказанием интимных услуг женщинам в возрасте 35-45 лет, у которых нет времени на серьезные отношения. Для того чтобы стать работником фирмы, необходимо было заполнить анкету, в том числе содержащую антропометрические данные. После этого мужчинам направлялись взятые в интернете фотографии красивых женщин, которые якобы уже готовы заплатить за "услуги" от Br300 до Br500. При этом для получения контактных данных "клиентки" следовало перечислить 25% от планируемой платы", - рассказали в прокуратуре. Поступавшие минчанину суммы составляли от Br75 до Br150, при попытках возврата перечисленных денег он вносил страницы "работников" в черный список.

В начале мая мужчина воспользовался доверчивостью своего знакомого и оформил на него онлайн-кредит на Br10 тыс. в одном из банков столицы. Он привязал управление счетом к своему мобильному телефону, а после поступления денег на счет перевел их еще одному знакомому, которого попросил всю сумму обналичить.

Причиненный мужчиной ущерб был частично возмещен во время расследования, проведенного Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета. В отношении обвиняемого, с учетом обстоятельств преступления, суммы причиненного ущерба, данных о личности и его имущественном положении, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция ч.3 ст.209 УК (мошенничество) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-

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Теги
Минск, мошенничество, прокуратура
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