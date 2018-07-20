Минчанин выманил более Br2,3 тыс. обещаниями помочь сдать на права и "откосить" от армии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обещаниями помочь сдать на права и "откосить" от армии выманил у пяти человек более Br2,3 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, 56-летний минчанин с 2015 по 2017 год путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами пяти граждан на сумму более Br2,3 тыс. Он утверждал, что у него якобы имеются связи с должностными лицами автошкол, ГАИ и военного комиссариата, которые могут благоприятно решить вопросы с использованием своего служебного положения.

"Так, в октябре 2017 года мужчина предложил родственнику призывника за $200 получить отсрочку, однако молодого человека призвали на срочную воинскую службу. В остальных случаях он обещал, что человек получит допуск и сдаст теоретический экзамен в автошколе, а также квалификационные экзамены на право управления механическими транспортными средствами в ГАИ. Еще один обратившийся от такой услуги отказался и деньги не передавал", - рассказала Марина Дранькова.

До этого мужчина работал инструктором по вождению и привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ленинский районный отдел Следственного комитета Минска завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.209, ч.1 ст.14, ч.2 ст.209 УК (мошенничество и покушение на мошенничество, повторно) и ч.5 ст.16, ч.3 ст.431 УК (подстрекательство к даче взятки). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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