Минчанин выращивал в своей квартире коноплю для продажи

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля в ночь с 3 на 4 апреля задержали неработающего 26-летнего минчанина, который выращивал в своей квартире коноплю для продажи. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Изъята марихуана и соответствующее оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), - рассказала заместитель начальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Екатерина Шелегова. - В конце марта за аналогичные преступления были также задержаны 34-летний сельчанин из Минского района и 50-летний житель Браслава. В отношении них возбуждены уголовные дела по той же статье".

Сотрудники милиции стали чаще выявлять преступления, связанные с выращиванием конопли в домашних условиях. В январе-марте текущего года милиционеры выявили 11 помещений, приспособленных для выращивания наркосодержащих растений. За весь прошлый год их было установлено 32, а в 2016 году - 28. Помещения преступники оборудуют специальными приспособлениями - лампами дневного света, вентиляторами, терморегуляторами. Чаще всего наркотеплицы организованы дома у злоумышленников или же находятся в доступных им хозяйственных постройках и гаражах. Как правило, злоумышленники получают нужные им семена из-за рубежа.

"Правоохранители совместно с заинтересованными пристально следят за тем, чтобы наркотики и семена запрещенных культур не попадали в страну, в частности, по почте. Так, в 2017 году было выявлено 110 фактов пересылки наркотических средств, психотропных веществ, спор галлюциногенных грибов, семян конопли и других наркосодержащих растений, лекарственных препаратов, содержащих в своем составе опасные наркотические средства и психотропы. Отправления с противозаконным содержимым поступали в Беларусь из Нидерландов, Великобритании, Испании, а также Украины и России", - добавила Екатерина Шелегова.

Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД напоминает, что оборот марихуаны в Беларуси запрещен. Любые действия с ней являются противозаконными. Потребление этого наркотика вызывает привыкание и приводит к зависимости. Выращивание конопли и других наркосодержащих растений влечет административную или уголовную ответственность. При обнаружении таких фактов правоохранители призывают граждан сообщать об этом по телефону 102.-0-