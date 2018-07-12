Минчанин вырастил в квартире 26 кустов конопли

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин вырастил дома 26 кустов конопли, сообщили БЕЛТА в МВД.

Милиция задержала 26-летнего минчанина у него дома на ул.Седых. "Неработающий в своей квартире оборудовал специально приспособленное помещение для выращивания конопли. Изъято более 100 г марихуаны, 26 кустов указанного растения и оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров)", - проинформировали в МВД.-0-