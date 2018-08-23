Минчанин вытащил у испанца из рюкзака 50 тыс. евро

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин на улице вытащил 50 тыс. евро из рюкзака испанца, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении денег у 43-летнего жителя Испании. Инцидент произошел 16 августа. "Гость столицы с рюкзаком на спине пересекал проспект Машерова по пешеходному переходу. В этот момент сзади к нему приблизился мужчина, который заметил, что рюкзак немного приоткрыт и в нем находятся купюры. На ходу он аккуратно вытащил деньги, после чего скрылся. Спустя несколько минут владелец рюкзака обнаружил, что у него были похищены 50 тыс. евро", - рассказали в СК.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 34-летний минчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. При осмотре дома у фигуранта в тайнике были обнаружены похищенные деньги. Из всей суммы он успел потратить только 200 евро.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). Он заключен под стражу. Расследование продолжается.-0-