1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина приговорили к трем месяцам ареста за сброшенную с пятого этажа собаку, сообщили БЕЛТА в суде Московского района Минска.

Приговором суда 30-летнему мужчине назначено максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. "Мужчина признан виновным в совершенном из хулиганских побуждений жестоком обращении с животным, которое повлекло его гибель. На основании ч. 1 ст. 339-1 УК ему назначен арест сроком на три месяца, - проинформировали в суде. - Обвиняемый будет проходить принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания в соответствии со ст. 107 УК (применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией)".

Приговор суда может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Как сообщалось, 20 октября 2017 года на лестничной площадке пятого этажа дома по ул.Есенина мужчина избил собаку и выбросил ее с общего балкона, в результате чего животное погибло. До этого мужчина ее избивал. Очевидцем произошедшего стала соседка, которая сделала замечание, однако он не остановился. Прохожие увидели выброшенную собаку и сообщили о случившемся на линию 102. Прибывшие на место милиционеры задержали мужчину. Позже он раскаялся в произошедшем.-0-