Минчанина с марихуаной задержали в кафе в Калинковичах

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В одном из кафе Калинковичей сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего минчанина, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Проверку мест массового отдыха молодежи проводили оперативники наркоконтроля Калинковичского РОВД. Также были задействованы сотрудники Гомельского ОМОНа и инструктор кинологической службы войсковой части 5525 внутренних войск МВД Беларуси с служебно-разыскной собакой по кличке Дора.

По словам официального представителя, в многолюдном зале кафе собака устремилась к одному из столиков и легла у ног парня. Затем среди множества курток и пальто в гардеробе Дора безошибочно выбрала верхнюю одежду того же молодого человека. В кармане его куртки была обнаружена тысячерублевая купюра старого образца, в которую была завернута, как показала потом экспертиза, марихуана весом 0,98 г.

"На следующий день оперативники провели обыск в гараже молодого человека в Минске, где обнаружили и изъяли фрагмент полимерной бутылки со следами нагара и бумажный сверток с высушенным измельченным растительным веществом", - рассказал Виталий Пристромов.

Фото УВД Гомельского облисполкома

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларусь. Минчанин, приехавший погостить в Калинковичи к родственникам, задержан и помещен в ИВС.-0-