Минчанина задержали в момент закладки психотропа

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин попался в руки правоохранителей в момент распределения закладок с особо опасным психотропным веществом, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте и отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД задержали 22-летнего парня. Дальнейшая экспертиза изъятого у него вещества показала, что в составе белого порошка было особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

Подозреваемый покупал психотропное вещество через интернет-магазин и делал закладки, из которых товар забирали покупатели. По информации оперативников, таким образом он распространил не менее 25 г психотропа.

Молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса - минчанину может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.-0-