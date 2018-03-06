Минчанина задержали за приставание к девушке в подъезде

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина задержали за приставание к 17-летней девушке в подъезде, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали 30-летнего минчанина. Он подозревается в хулиганских действиях сексуального характера в отношении 17-летней первокурсницы. "Инцидент произошел 14 февраля. За девушкой мужчина следил с момента, когда та выходила из метро. Далее он пошел за ней до дома на ул.Кунцевщина. Когда девушка зашла в подъезд, он прижал ее к стене и начал приставать. Студентке удалось оказать активное сопротивление и закричать, после чего нападавший убежал в неизвестном направлении. Дома испуганная девушка рассказала о случившемся родителям, а те сообщили в милицию", - рассказали в ГУВД.

Мужчина был задержан в этот же день. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение более 20 аналогичных эпизодов на территории столицы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (хулиганство). Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Проводятся дальнейшие разбирательства. У правоохранителей есть основания полагать, что этот мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

Пострадавших от действий данного гражданина милиция просит сообщить об этом во Фрунзенское РУВД г.Минска (ул.Кальварийская, 41) лично или по телефонам: 8(044)751-09-98, 8(017)207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.-0-