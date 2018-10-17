Минчанка использовала поддельные справки для получения денег за сдачу крови

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая главный бухгалтер минского предприятия использовала подложные справки о зарплате, чтобы получать денежную компенсацию за сдачу крови. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Столичным Заводским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. "По данным следствия, она во время работы главным бухгалтером на одном из столичных предприятий в апреле-мае 2016 года изготовила бланки справок о зарплате. После увольнения с их помощью делала подложные справки, согласно которым она как будто продолжала работать на предприятии, - рассказали в СК. - Данные поддельные документы женщина предъявляла в учреждение здравоохранения при сдаче крови и получала деньги, в том числе компенсацию среднего заработка за якобы отработанный день".

При расследовании были изъяты 30 подложных справок о зарплате. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели ряд почерковедческих и технических экспертиз документов. Исследования показали, что подписи в справках выполнены данной женщиной. Ей предъявлено обвинение по ч.2 ст.380 УК (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем, совершенные повторно) и ч.1 ст.209 УК (мошенничество).-0-