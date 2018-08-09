9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка под предлогом продажи меда совершала квартирные кражи, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Женщину задержали сотрудники отдела по раскрытию квартирных краж управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска Заводского РУВД Минска.

В оперативно-дежурную службу Заводского РУВД Минска поступило заявление от пенсионеров о краже сумки из квартиры на Партизанском проспекте. В сумке находились деньги - Br300. Пострадавшие хозяева квартиры пояснили, что к ним позвонила в дверь неизвестная женщина и предложила приобрести мед. Во время дегустации она сумела отвлечь внимание хозяев и совершила кражу.

Во время оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась безработная 39-летняя минчанка, которая за день до своего задержания совершила еще одну кражу ($50 и Br405) аналогичным образом из квартиры дома по улице П.Глебки.

По фактам совершения краж Заводской и Фрунзенский г.Минска районные отделы Следственного комитета Беларуси возбудили уголовные дела по ч.1 ст.205 ("Кража") Уголовного кодекса Беларуси. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Проводятся мероприятия по установлению причастности указанной минчанки к совершению аналогичных краж на территории других районов столицы.-0-