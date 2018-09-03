Минчанка получила 3 года условно за ДТП, в котором погиб ее сын

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Вилейского района вынес приговор в отношении матери, по вине которой произошло ДТП и погиб ее трехлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Обвиняемая получила 3 года лишения свободы. Женщине назначен испытательный срок: если в течение трех лет она не совершит новое преступление, назначенное наказание не будет приведено в исполнение. Осужденная будет находиться под профилактическим наблюдением, в связи с чем должна предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца. Кроме того, женщина лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

ДТП произошло в Вилейском районе 3 июня. Минчанка, перевозя на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства малолетнего сына, отвлеклась от управления автомобилем. Машину занесло, и она выехала за пределы проезжей части, где врезалась в придорожное дерево. В результате ДТП и неосторожных действий обвиняемой малолетнему ребенку причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался.-0-