Минчанка спрятала наркотики в магазине

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка спрятала наркотики своего парня в магазине в камере хранения, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Девушка случайно стала очевидцем задержания своего парня: 21-летнего минчанина правоохранители взяли во время закладки товара - особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. При себе у него было обнаружено около 20 свертков с порошком. "Девушка поняла, что ее молодому человеку грозит наказание, и решила перепрятать психотроп, который хранился в квартире, в ячейку магазина. Во время оперативно-разыскных мероприятий афера была раскрыта, а девушка задержана. В ячейке оперативники обнаружили пакет с около 30 г порошка, перчатки, весы и фасовочные материалы", - рассказали в ГУВД.

Следственными органами в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-