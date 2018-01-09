Минчанка выманила у знакомых деньги и золотые украшения на $25 тыс.

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка выманила у знакомых деньги и золотые украшения на сумму более чем $25 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД по подозрению в мошенничестве задержали 39-летнюю минчанку. Общая сумма ущерба, который она причинила, составила более $25 тыс. "На протяжении 2016 года под предлогами развития бизнеса по купле и продаже квартир или необходимости дорогостоящей операции родственнику женщина одалживала значительные суммы. У некоторых людей она брала золотые украшения, которые после сдавала в ломбард или перепродавала. Полученные таким способом деньги злоумышленница тратила на собственные нужды, - рассказали в ГУВД. - Спустя некоторое время обманутые граждане поняли, что ждать возврата своих сбережений бесполезно, и обратились за помощью в милицию".

От действий минчанки пострадали девять жителей Фрунзенского района столицы. Все они - ее соседи, жители соседних домов или их родственники. С будущими жертвами женщина в основном знакомилась во время прогулок на детской площадке.

Сейчас в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ст.209 УК (мошенничество).-0-