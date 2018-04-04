4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанку подозревают в присвоении более $260 тыс. коллег и знакомых, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова

Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 59-летней жительницы столицы по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Женщина подозревается в том, что с 2009 года по декабрь 2016-го обманным путем завладела деньгами 25 человек. При этом она заранее не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства. Сумма ущерба составила свыше $260 тыс.

Минчанка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в 2001 году и занималась розничной торговлей женской одеждой. "С 2006 по 2014 год ее торговые павильоны располагались в Ждановичах, затем на ул.Немига, 3 и ул.Кульман, 5Б. Большинство потерпевших - знакомые женщины и коллеги. Деньги в долг она брала под предлогом необходимости закупки новых товаров за границей, оплаты налоговых платежей, а также аренды торговых помещений. В ряде случаев женщина обещала вернуть займы с процентами. Ущерб она возместила частично, на ее имущество наложен арест", - рассказала Марина Дранькова.

Следователи обращаются с просьбой к иным возможным пострадавшим обратиться по телефонам: 8 017 286 73 99, 8 017 396 68 19.-0-