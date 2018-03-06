Мингорсуд приговорил мужчину к 18 годам колонии за убийство отца

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины, который убил своего отца, а затем за городом сжег его труп, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Мужчина признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Обгоревший труп мужчины обнаружили в одном из районов Минской области 25 июня на поле у лесополосы вдоль железной дороги. Случайный прохожий обратил внимание на кострище в безлюдном месте. Подойдя ближе, он заметил обгоревшие человеческие останки. В дальнейшем личность мужчины и обстоятельства произошедшего были установлены. Выяснилось, что преступление совершил 30-летний сын погибшего.

Как сообщалось, убийство произошло на почве личных неприязненных отношений между отцом и сыном. Родитель проживал с семьей сына в одной квартире. Нередкие разногласия происходили из-за злоупотребления отца спиртным и вытекающим из этого образом жизни. Очередной конфликт, случившийся в ночь на 25 июня, перерос в потасовку. В результате сын убил отца, а труп вывез за пределы Минска и сжег.-0-