Мингорсуд смягчил наказание экс-директору Минского зоопарка

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда изменен приговор суда первой инстанции в отношении бывшего директора Минского зоопарка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Действия бывшего директора переквалифицированы с ч.4 ст.210 УК на ч.3 ст.210 УК. Речь идет о завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в крупном размере. Окончательно он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества, со штрафом в 350 БВ (Br8 575). Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Также уменьшена сумма взысканного в пользу Минского зоопарка имущественного ущерба с Br47 403 до Br16 485.

В остальном приговор суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В феврале суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества, со штрафом и лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет. Его супруге, которая работала там же начальником зоотехнического отдела, назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией имущества.

Как сообщалось, с апреля 2014 по октябрь 2015 года с территории зоопарка обвиняемый вместе с супругой похитил и продал несколько особей восточносибирской рыси, восточного колобуса, генетты, кошачьего лемура, три особи боливийских мирикини. В одном из эпизодов из зоопарка без оформления договорных отношений были поставлены 23 особи фламинго, некоторые из них погибли, но оставшиеся стоили Br39 тыс. При этом подчиненным давали поручение сделать фиктивные документы о смерти животных.-0-