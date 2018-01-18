Минивэн на трассе Минск-Гродно после столкновения отбросило на дорожного рабочего

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе Минск-Гродно в Лидском районе "Ситроен" после столкновения отбросило на дорожного рабочего: мужчина в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Рабочий 1959 года рождения пострадал из-за невнимательности водителя маршрутки "Мерседес", который не сумел вовремя среагировать на изменившуюся обстановку. В какой-то момент водитель минивэна "Ситроен" остановился в связи с проведением работ на укрепленной обочине: объезд требовал выезда на встречную полосу, а по ней двигался грузовик.

"По невнимательности и из-за несоблюдения дистанции "Мерседес" ударил в заднюю часть остановившегося "Ситроена". Минивэн отбросило на дорожного рабочего", - рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции отметили резкое осложнение дорожной обстановки 17 января. В дежурную часть поступила информация о 43 авариях с техническими повреждениями в Гродно и его пригороде (19 из которых были оформлены по европротоколу), 7 ДТП - в Лидском районе, 4 - в Щучинском и 1 - в Свислочском. Произошли две аварии с пострадавшими: два человека погибли, три участника движения получили травмы.-0-