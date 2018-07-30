Миноблсуд начал разбирательство по уголовному делу о коррупции в Мингорисполкоме

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд сегодня начал судебное разбирательство по уголовному делу о коррупции в Мингорисполкоме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде.

Масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергеем Барисевичем выявил КГБ.

Фигуранты дела обвиняются в том числе в получении взяток от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п.) с подчиненными предприятиями и организациями.

Кроме Сергея Барисевича перед судом предстанут еще 12 человек, все обвиняются в коррупционных преступлениях.-0-