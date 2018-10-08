Миноблсуд возобновил разбирательство по делу рядового Коржича

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд продолжил после перерыва судебное разбирательство по делу рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА.

Перерыв был объявлен, в частности, для участия обвиняемых по этому делу в качестве потерпевших в судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении двух военнослужащих - Артура Вирбала и Павла Суковенко. Они в свою очередь обвиняются в злоупотреблении властью, превышении власти либо бездействии власти.

Сегодня в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, касающемуся гибели Коржича, допрошены эксперты. В частности, выступил заведующий кафедрой судебной медицины Белорусского государственного медицинского университета, который оценил протоколы следственных экспериментов. По его словам, в случае с Коржичем может идти речь о самоубийстве, на это указывают все обстоятельства, в том числе майка на голове рядового. Подобные случаи описаны в специализированной литературе.

Обвиняемыми по делу Коржича проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-