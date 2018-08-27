Миноблсуд вынес приговор по делу о коррупции в сфере санаторно-курортного лечения

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших главврача УП "Санаторий "Серебряные ключи" и замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Бывшая главврач признана виновной в превышении служебных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Ее приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 300 БВ, что составляет Br7350, и конфискацией имущества. Кроме того, ее лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Что касается экс-замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, она признана виновной в превышении служебных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, повторно. Ей назначено более строгое наказание - 7 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в 350 БВ (Br8575) и конфискацией имущества. Ее также лишат права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Как ранее сообщали следователи, замдиректора республиканского центра брала взятки от руководства санаториев Беларуси за благоприятное решение входящих в ее компетенцию вопросов. В частности, речь идет о закупке центром путевок и услуг у оздоровительных учреждений для распределения по организациям и благополучное прохождение плановой аттестации. Она также давала незаконные указания руководителям санаторно-курортных организаций по заключению договоров подряда на строительные работы с фирмой, интересы которой она продвигала.

Вторая обвиняемая, работая в должности главврача санатория, по указанию замдиректора центра организовывала фиктивные подрядные тендеры, где использовались бланки и оттиски печатей организаций, которые в процедуре переговоров участия не принимали. В результате договоры подряда заключались с фирмой, представители которой в качестве благодарности отремонтировали квартиру главврача. Кроме того, женщина в июне-декабре 2016 года предоставила право проживания заместителю директора центра с семьей в номере категории "люкс" вместо приобретенных путевок в номер более низкой ценовой категории.-0-