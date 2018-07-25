Минская фирма по оптовой торговле электропродукцией недоплатила налогов на Br230 тыс.

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская фирма по оптовой торговле электропродукцией за пять лет недоплатила налогов на сумму почти Br230 тыс. Соответствующая информация размещена на сайте Комитета государственного контроля, сообщает БЕЛТА.

По результатам проверки, проведенной столичной финансовой милицией, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 30-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего оптовую торговлю электропродукцией в Минске.

Установлено, что в 2012-2017 годах в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске. Это повлекло занижение размера налогооблагаемой базы и, как следствие, уклонение от уплаты налогов.

В отношении руководителя коммерческой организации управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).-0-