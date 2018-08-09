Минская фирма по продаже автостекол уклонилась от уплаты Br87 тыс. налогов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная фирма по оптовой продаже автомобильных стекол за два года недоплатила в бюджет более Br87 тыс. налогов, прибегнув к помощи лжепредпринимательских структур, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
По результатам проверки столичной финансовой милиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 52-летнего руководителя частного торгового унитарного предприятия.
В 2016-2017 годах в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные первичные документы от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске. Это привело к занижению размера налогооблагаемой базы и уклонению от уплаты налогов. В результате торговое предприятие недоплатило свыше Br87 тыс. налогов.-0-
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