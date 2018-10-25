Минская фирма-посредник по продаже запчастей недоплатила свыше Br54 тыс. налогов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичное общество с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей запасными частями и комплектующими к строительной и сельскохозяйственной технике, недоплатило в бюджет свыше Br54 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Данный факт выявила проверка финансовой милиции, по ее результатам в отношении 48-летнего директора фирмы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Установлено, что в 2013-2016 годах ООО закупало в России за наличные запчасти и комплектующие, а первичные документы, которые помещались в бухучет, предоставляли лжепредпринимательские структуры, что позволяло искажать размер затрат и повышать стоимость для дальнейшего потребителя. Затем товар реализовывался белорусским субъектам хозяйствования, в том числе госорганизациям и предприятиям.

Занижение размера налоговой базы влекло неуплату сумм налогов: за три года предприятие недоплатило в бюджет свыше Br54 тыс.-0-