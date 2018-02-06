6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция нашла безбилетника, который сбежал от контролера и забыл рюкзак. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция выяснила, что нарушитель оказал сопротивление сотрудникам "Минсктранса". "У одного из контролеров из рук он выхватил шариковую ручку, которой в последующем начал наносить удары ему в область лица, - проинформировали в ГУВД. - Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность молодого человека - 20-летний уроженец Минской области приехал в столицу с целью трудоустройства и проживал у родственников в микрорайоне Серебрянка".

Молодой человек рассказал, что родственники призывали его обратиться самостоятельно в милицию, однако он побоялся и решил ждать, когда пройдут сроки привлечения к административной ответственности. "Сейчас помимо административного штрафа за безбилетный проезд молодой человек будет нести ответственность по ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Максимальное наказание по данной статье - до пяти лет лишения свободы", - отметили в милиции.

Как сообщалось, инцидент произошел днем 21 января в троллейбусе №24. Контролер попросил молодого человека предъявить билет. Пассажир передал пробитый дважды талон. Тогда контролер предложил нарушителю выйти на остановке по пр. Рокоссовского для оформления необходимых документов. Однако молодой человек убежал, оставив при этом свой рюкзак.-0-