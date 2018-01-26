Минская милиция предотвратила ущерб почти на $200 тыс. при организации фирмой госзакупок

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция предотвратила ущерб почти на $200 тыс. при организации фирмой процедуры госзакупок, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция установила факт нарушения законодательства организатором закупок по выбору генподрядчика для работы на объекте "Многофункциональное универсальное хранилище селекционного материала". Финансирование данного проекта при реализации госпрограммы предполагалось за счет средств республиканского бюджета. "Компания-организатор проводила конкурсы между частниками с нарушениями законодательства - побеждали всегда те компании, которые были выгодны организатору, несмотря даже на то, что их цены были значительно выше, чем у других участников, - проинформировали в милиции. - Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД предотвратили ущерб государственному бюджету на сумму около $200 тыс.".

Заказчиком закупок выступал один из научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси, а организатором - частное унитарное предприятие. "В апреле 2016 года уполномоченные лица фирмы провели процедуру закупки по выбору проектировщика объекта. Победителем необоснованно стало предприятие с ценой на услугу выше, чем у других участников. Более того, под него были специально подобраны критерии оценки, что способствовало победе, - рассказали в ГУВД. - Проверка показала, что бухгалтер данной фирмы являлась членом конкурсной комиссии, а также работала в компании, которая была организатором конкурса, что недопустимо и противоречит законодательству. В итоге процедура закупки не состоялась".

В ноябре 2016 года фирма начала опять проводить процедуры закупки в форме открытого конкурса. Но три процедуры были отменены из-за несоответствия участников, кроме одной частной компании, которая якобы соответствовала требованиям конкурсной документации, несмотря на то, что она предлагала цены за свои услуги значительно выше, чем остальные. "Оперативники провели проверку и установили ряд оснований, по которым это предприятие не могло даже стать участником конкурса, - отметили в ГУВД. - В его штате было три действующих работника компании-организатора закупок, более того они являлись и членами конкурсной комиссии. Участие этой компании повлекло бы необоснованное расходование денег. За нарушение законодательства в сфере госзакупок председатель и секретарь комиссии были привлечены к административной ответственности (ч.4 ст. 11.16 КоАП). Им было вынесено предупреждение".

Более того, было установлено, что директор вышеуказанной компании предоставил в конкурсную комиссию документы c ложными сведениями об организации, скрыл допущенные ранее факты несвоевременной оплаты поставок товара.

За служебный подлог в отношении него было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 427 УК). Руководитель из корыстной и личной заинтересованности стремился одержать победу в конкурсе, который проводился при реализации Государственной программы, внес заведомо ложные сведения в официальные документы - конкурсную документацию.-0-