Минская милиция предупреждает о распространении фейка о розыске маньяка

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о розыске сексуального маньяка является устаревшей и не соответствует действительности, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"В интернете набирает популярность информация о том, что разыскивается мужчина, который изнасиловал несколько девочек в Минске. Данная информация не имеет своего подтверждения и является устаревшей", - отметили в ГУВД.
Милиция просит граждан и СМИ не паниковать и не распространять данную информацию.-0-
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