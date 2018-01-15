Минская милиция предупреждает о распространении фейка о розыске маньяка

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о розыске сексуального маньяка является устаревшей и не соответствует действительности, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В интернете набирает популярность информация о том, что разыскивается мужчина, который изнасиловал несколько девочек в Минске. Данная информация не имеет своего подтверждения и является устаревшей", - отметили в ГУВД.

Милиция просит граждан и СМИ не паниковать и не распространять данную информацию.-0-