Минская милиция разыскивает двух пропавших девочек

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Минска разыскивает двух пропавших девочек, 12 и 13 лет, которые накануне не вернулись домой после прогулки. Об этом информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Валерия Цалко, 04.07.2004 г.р., уроженка Минска, ученица 8-го класса СШ №38. 14 февраля около 14 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые длиной ниже плеч.

Была одета: удлиненная куртка до бедра черного цвета, брюки черного цвета, туфли черного цвета. Другие приметы устанавливаются.

Валерия Цалко

Вероника Михалочкина, 22.10.2005 г.р., уроженка Минска, ученица 6-го класса СШ №38. 14 февраля около 14 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные длиной ниже плеч.

Была одета: куртка салатового цвета, джинсы черного цвета, сапоги угги черного цвета. При себе имела рюкзак зеленого цвета. Другие приметы устанавливаются.

Установлено, что разыскиваемые после школы ушли гулять вместе. Ранее уже уходили из дома.-0-