Минская региональная таможня пресекла три попытки пересылки психотропов в адрес одного получателя

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица Минской региональной таможни (МРТ) в пункте таможенного оформления "Минская почта" выявили три факта перемещения в международных почтовых отправлениях (МПО) под видом биологически активных добавок психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в МРТ.

При проведении таможенного контроля трех международных почтовых отправлений, которые следовали из Сингапура в адрес одного получателя из Минска, таможенники обнаружили 900 незадекларированных таблеток, по 300 штук в каждом МПО.

Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что перемещаемые лекарственные препараты являются особо опасным психотропным веществом-модафинилом в таблетированном виде.

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ Минской региональной таможней возбуждены три уголовных дела в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК. В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.-0-