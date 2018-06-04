"Минскэнерго" в январе-апреле выявило свыше 2,5 тыс. фактов воровства электроэнергии

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" в январе-апреле текущего года организовало 1,8 тыс. рейдов и выявило свыше 2,5 тыс. фактов воровства электроэнергии, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

По итогам работы, проведенной за 4 месяца этого года по выявлению и пресечению нарушений правил электроснабжения, сотрудники организации совершили 1,8 тыс. рейдов и составили более 2,5 тыс. актов о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электроэнергии.

Ущерб, нанесенный энергоснабжающей организации, может достигать десятков тысяч рублей. При уклонении потребителя от добровольного погашения начисленной суммы оплата будет взыскана в судебном порядке.

За нарушение действующих правил электроснабжения (безучетное потребление электрической энергии, вмешательство в работу прибора учета, срыв пломбы энергоснабжающей организации) предусмотрена административная ответственность по ст.20.10 КоАП Беларуси с наложением штрафа, который может достигать пятикратного размера от суммы причиненного ущерба.

Сообщить о случае хищения электрической энергии можно в письменной (электронной) форме на адрес РУП "Минскэнерго" либо по телефону на горячую линию РУП "Минскэнерго" 8 (017) 298 02 95, в справочный филиал "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" 8 (017) 296 63 43 или на телефон доверия филиала "Борисовские электрические сети" РУП "Минскэнерго" 8 (0177) 73 67 33. РУП "Минскэнерго" гарантирует конфиденциальность.-0-