17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" в январе-июле выявило почти 4,2 тыс. фактов воровства электроэнергии, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Специалисты провели свыше 3 тыс. рейдов. Суммы ущерба, нанесенного по составленным актам, достигают десятков тысяч рублей. При уклонении от добровольного погашения начисленной суммы оплата взыскивается в судебном порядке.

За нарушение действующих правил электроснабжения (безучетное потребление электрической энергии, вмешательство в работу прибора учета, срыв пломбы энергоснабжающей организации) предусмотрена административная ответственность по ст.20.10 КоАП Беларуси с наложением штрафа, который может достигать пятикратного размера от суммы причиненного ущерба.

Сообщить о случае хищения электрической энергии можно в письменной (электронной) форме на адрес РУП "Минскэнерго" либо по телефону горячей линии предприятия 8 (017) 298 02 95, в справочную филиала "Энергосбыт" 8 (017) 296 63 43 или на телефон доверия филиала "Борисовские электрические сети" 8 (0177) 73 67 33. РУП "Минскэнерго" гарантирует конфиденциальность.-0-