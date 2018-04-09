Минские спасатели ликвидировали пожар на комбинате силикатных изделий

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели 8 апреля ликвидировали пожар на минском комбинате силикатных изделий ОАО "Белорусский цементный завод", сообщили БЕЛТА в МЧС.
Информация о запахе дыма на улице Минина в Минске поступила в МЧС от прохожего около 22.00. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, дым шел из здания цеха. Со слов работников комбината, внутри помещения хранится пенопласт. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание вспенивающихся гранул полистирола в двух бункерах с сырьем для производства пенополистирола (пенопласта)", - рассказали в МЧС.
Пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуация не понадобилась. Огонь повредил полистирол в двух бункерах общим объемом 40 куб.м, закопчено здание цеха. "Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - короткое замыкание электропроводки", - пояснили в МЧС.-0-
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