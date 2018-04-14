14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели помогли мужчине выбраться из болота у Свислочи, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Накануне, 13 апреля, около 20.00 прохожие сообщили в МЧС о том, что на улице Якубова в направлении реки Свислочь в болотистой местности на глубине около метра застрял мужчина. "На расстоянии 20 м от твердого грунта из болота около реки Свислочь работники МЧС в гидрокостюмах извлекли мужчину 1990 года рождения. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "общее переохлаждение и черепно-мозговая травма" он доставлен в больницу", - проинформировали в МЧС.

В спасательном ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, мужчина пострадал из-за собственной неосторожности.-0-