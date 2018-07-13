Минские таможенники обнаружили в посылке 300 таблеток с психотропом

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку пересылки минчанину психотропов из Индии, сообщили БЕЛТА в таможне.

Международное почтовое отправление поступило из Индии в адрес 32-летнего минчанина. Поскольку в сведениях о товаре значилась не переводимая аббревиатура "H.L.M", почтовое отправление направили на ручной таможенный досмотр. В результате было обнаружено 300 незадекларированных таблеток. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что таблетки массой 102 г содержат в своем составе опасное психотропное вещество - модафинил.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.328-1 УК. Материалы дела переданы в Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета.

За шесть месяцев Минская региональная таможня пресекла 16 попыток перемещения в международных почтовых отправлениях психотропных веществ, наркотических средств, прекурсоров и ядовитых веществ. Из незаконного оборота изъято более 2,5 тыс. таблеток - это 635 г запрещенных веществ.-0-