4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский фальшивомонетчик сербские динары и зимбабвийские доллары превращал в евро, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении 62-летнего жителя столицы возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК (изготовление, хранение с целью сбыта поддельной иностранной валюты). Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники ОБЭП Московского РУВД Минска. "Минчанин на протяжении четырех лет неоднократно сбывал гражданам фальшивые денежные купюры. У него дома обнаружены сербские динары и вышедшие из обращения зимбабвийские доллары с идентификационными признаками подделки. В банкнотах изменено наименование валюты на евро", - рассказала Марина Дранькова.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по завершению расследования.

Следователи просят граждан, обладающих значимой информацией о данных фактах, позвонить по телефонам: 8(017)335-08-58, 8(017)389-55-55 (оперативно-дежурная служба управления СК по Минску).-0-