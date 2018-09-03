Минский повар подозревается в сбыте гашиша

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска задержали 32-летнего повара одного из частных предприятий, который подозревается в сбыте гашиша. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Задержали подозреваемого, когда он возвращался домой с работы. В кармане брюк у него были обнаружены две плитки спрессованного вещества коричневого цвета общим весом около 50 г. "Согласно заключению эксперта центрального аппарата ГКСЭ изъятое вещество - гашиш. В ходе разбирательств установлено, что минчанин приобретал опасный наркотик через интернет-магазин - употреблял сам и сбывал своим знакомым", - рассказали в ГУВД.

В отношении задержанного Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. "Известно, что ранее злоумышленник к уголовной ответственности привлекался неоднократно, в том числе и за незаконный оборот наркотиков", - добавили в ГУВД.-0-