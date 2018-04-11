Минский предприниматель оставил нанятых строителей без зарплаты

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен из Минска незаконно нанял белорусских и украинских строителей и не заплатил им за работу, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Факт незаконного использования труда наемных работников на строительстве торгово-развлекательного центра "Манеж" в Полоцке вскрыли новополоцкие финансовые милиционеры.

Бизнесмен заключил договор субподряда на общестроительные работы, привлек белорусских и украинских строителей. Причем сверх установленного трудовым и налоговым законодательством количества - 7 вместо 3. Все они в итоге так и не получили оплату, а нечестный делец нажился на чужом труде, положив в свой карман более Br91 тыс.

Минчанин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.7 Кодекса об административных правонарушениях.-0-