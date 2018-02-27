Минский школьник несколько месяцев занимался закладками психотропов

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиция задержала школьника, который несколько месяцев занимался закладками психотропов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Оперативники задержали учащегося одной из средних школ Минска у него дома на ул.Корженевского. "Милиционеры выяснили, что он занялся преступной деятельностью несколько месяцев назад и к моменту задержания уже успел сделать несколько десятков закладок. У школьника было изъято чуть более 3 г порошкообразного вещества. Проведенное в центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз исследование показало, что порошок содержит особо опасный психотроп альфа-PVP", - проинформировали в ГУВД.
Сейчас в отношении фигуранта Московским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-
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