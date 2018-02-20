Минский школьник обвиняется в сбыте психотропов

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский школьник обвиняется в сбыте особо опасных психотропных веществ, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, ученик 11-го класса одной из столичных школ работал так называемым минером на интернет-магазин по продаже психотропов. В зашифрованной переписке он получал координаты мест, где забирал психотропы. На съемной квартире фасовал их на мелкие части и распространял через закладки в Минске и Минской области. Деньги получал на банковскую пластиковую карточку, оформленную на подставное лицо.

Во время обыска на съемной квартире изъяты весы, различные приспособления для фасовки и вещество массой не менее 50 г. "Экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области установлено, что кристаллическое вещество темно-розового цвета содержит в своем составе альфа-PVP - особо опасное психотропное вещество", - рассказала Татьяна Белоног.

На основании постановлений следователей проводятся экспертизы, исследуются компьютерная техника и мобильные устройства.

"Принимая во внимание, что несовершеннолетний обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органа уголовного преследования, заключение его под стражу санкционировано прокурором", - отметила Татьяна Белоног.

Следственные действия по установлению обстоятельств преступной деятельности продолжаются.-0-