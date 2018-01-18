Минский таксист приговорен к трем годам лишения свободы за подвоз нелегалов к границе

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский таксист приговорен к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества за подвоз нелегалов к границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Суд Оршанского района и Орши признал 47-летнего жителя Минска виновным в содействии незаконному выезду из Беларуси двух выходцев из азиатского региона. "За организацию незаконной миграции мужчине назначено наказание - три года лишения свободы с конфискацией имущества", - проинформировали в ГПК.

Таксист предварительно договорился с одним из бывших пассажиров - организатором канала нелегальной миграции - о том, чтобы оказывать услуги по перевозке иностранцев за вознаграждение. "Так, в марте 2017 года минчанин взялся за перевозку двух граждан Пакистана из Минска до Москвы. Увидев, что в их паспортах отсутствуют российские визы, он согласился довезти их в Дубровенский район - до границы с Россией. Пассажиры передали за оказанные услуги $1 тыс., часть из которых таксист по сговору отправил банковским переводом организатору в Украину", - рассказали в ГПК.

В ходе следствия выяснилось, что иностранные граждане прибыли в Беларусь на законных основаниях, получив приглашение на учебу от Гродненского государственного аграрного университета в 2016 году. Но основной их целью, как оказалось, была Германия, куда выходцы из Южной Азии собирались направиться незаконно.

Свою вину минчанин признал полностью.-0-