Минский таксист присвоил оставленные в машине часы за Br10 тыс.

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция установила личность мужчины, который присвоил часы стоимостью около Br10 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С просьбой помочь вернуть потерянные часы в Центральное РУВД Минска обратился гражданин Китая. В день пропажи он ездил на такси. После поездки молодой человек обнаружил, что часов при нем нет. На следующий день после завершения поездки он обратился к таксисту, однако тот сказал, что часов не находил.

"Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД установили, что часы присвоил 42-летний водитель службы такси. Милиции мужчина пояснил, что нашел их на заднем сиденье автомобиля спустя несколько дней после того, как к нему обратился гражданин КНР", - рассказали в ГУВД.

Центральным (г.Минска) РОСК в отношении таксиста возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража) .-0-