Минский таксист присвоил потерянные гражданкой Чехии 5 тыс. крон

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский таксист присвоил себе потерянные гражданкой Чехии 5 тыс. чешских крон, сообщили БЕЛТА в ГУВД.

Гражданка Чехии рассказала, что 30 июля ехала в Минске на такси. "После завершения поездки женщина обнаружила, что кошелек отсутствует. Обратившись в соответствующую службу такси с просьбой о помощи, она получила ответ, что никто из водителей его не находил, - рассказали в ГУВД. - Сотрудники милиции установили, что утерянный заявительницей кошелек присвоил 58-летний водитель такси. Сумму в 5 тыс. чешских крон (около Br450) мужчина потратил на свои нужды".

В отношении таксиста Центральным (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-