Минское предприятие по торговле зонтами недоплатило свыше Br62 тыс. налогов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское частное предприятие по оптовой продаже зонтов за пять лет недоплатило свыше Br62 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Проверка столичной фирмы оперативниками финансовой милиции выявила уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В 2011-2015 годах в бухгалтерский учет коммерческого предприятия по оптовой и розничной торговле зонтами и комплектующими к ним вносились фиктивные первичные документы о приобретении товара якобы у иностранных организаций, зарегистрированных в Латвии. Таким образом вместе с размером понесенных предприятием затрат занижалась и налоговая база, что давало возможность фирме уклоняться от уплаты налогов. Всего за этот период бюджет недополучил свыше Br62 тыс.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере) УК. Проводятся следственные действия.-0-