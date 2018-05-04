4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мину обнаружили на заводе по сортировке отходов в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сегодня работники Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов обнаружили в мусоре, доставленном из города, мину.
"На место выдвинулась группа разминирования. Устанавливается, что это за предмет, как он оказался среди мусора", - отметили в пресс-службе.
Это уже вторая опасная находка на территории областного центра за последние сутки. Как сообщалось, накануне днем при строительстве гостиницы в исторической части Гродно был обнаружен 122-миллиметровый снаряд. На месте работали саперы. Снаряд был вывезен на полигон и уничтожен.-0-
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