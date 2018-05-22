Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в деревне Королев Стан

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие от взрыва в деревне Королев Стан под Минском получили травмы различной степени тяжести, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Пострадали 4 человека, все они доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. Два пациента в тяжелом состоянии находятся в ожоговой реанимации, - сказали в пресс-службе. - Один человек получил травмы средней степени тяжести, еще один - легкой".

Пациентам оказывается медпомощь в полном объеме с применением всех современных методов лечения и средств.

Как сообщалось, взрыв произошел сегодня утром в административно-производственном здании НПО "Алкид". Сообщение в МЧС поступило в 8.55, на место отправились подразделения спасателей. В 9.18 пожар был локализован. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.-0-