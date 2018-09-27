Могилевчанин на незаконной продаже квартир заработал Вr100 тыс.

27 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В отношении могилевчанина возбуждены уголовные дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности и мошенничества, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Сергей Соловьев.
Ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина в период с 2010 по 2013 год без наличия государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, реализовав жителям Могилевской области 7 квартир, получил доход в Вr100 тыс. А в 2011 году он продал квартиру клиента и купил ему новое жилье меньшей площадью, а обещанные $5 тыс. доплаты присвоил себе. При этом прежний владелец недвижимости в результате его мошеннических действий лишился своей двухкомнатной благоустроенной квартиры в Могилеве.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении могилевчанина возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. -0-
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