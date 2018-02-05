Могилевчанин пришел в милицию и признался в убийстве отца

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин сам пришел в милицию и признался в убийстве отца, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

В РОВД Ленинского района Могилева обратился местный житель 1974 года рождения, который признался в убийстве своего отца 1939 года рождения. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство заведомо престарелого лица).

"По месту жительства подозреваемого выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр квартиры и обнаружила тело мужчины с признаками насильственной смерти", - рассказала официальный представитель УСК. Установлено, что 11 января пьяный могилевчанин умышленно нанес своему отцу несколько ударов табуретом по голове. Телесные повреждения, которые получил пожилой человек, оказались несовместимыми с жизнью. Тело пенсионера пролежало в квартире три недели.

Задержанный дает показания. Следователи устанавливают мотив преступления, все обстоятельства произошедшего. Из квартиры, в которой произошло убийство, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела вещественные доказательства. По постановлению следователя назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе будет исследовано психическое состояние могилевчанина.-0-