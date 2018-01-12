12 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевчанин продавал в интернете несуществующую сельхозтехнику, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

41-летний мужчина, находясь дома, через интернет размещал объявления, в которых предлагал купить сельскохозяйственную технику. Так, под предлогом продажи трактора, путем обмана и злоупотребления доверием, он завладел Вr990 у 36-летнего индивидуального предпринимателя из Брестской области. Правоохранители выяснили, что обманутый мужчина далеко не единственный, кто поверил объявлению и перевел денежные средства: похожие случаи произошли и в других городах республики.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрия Сильванькова, материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно). Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-